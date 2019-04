Ärzte Zeitung online, 05.04.2019 1

Verbraucherschutz

Lebensmittel-Rückrufe häufen sich rapide

BERLIN. Die Anzahl der Lebensmittelrückrufe in Deutschland hat sich in sechs Jahren mehr als verdoppelt. Das betreffe besonders Fleisch- und Milchprodukte, so das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheitam Freitag.

Die Behörde stützt sich auf eine Auswertung des Portals Lebensmittelwarnung.de, auf der sie entsprechende Hinweise veröffentlicht. Danach stieg die Anzahl der Warnungen von 83 (2012) auf 186 (2018).

Am häufigsten werde wegen mikrobiologischer Verunreinigungen etwa mit Kolibakterien oder enthaltenen Fremdkörpern wie Plastik- oder Metallteilen zurückgerufen. Laut Verbraucherzentrale ist die Zunahme der Rückrufe kein Grund zur Sorge.

Die Qualität der Produkte werde nicht schlechter. Laut Bundesverband des Lebensmittelhandels reagieren die Hersteller nur sensibler als früher. (dpa)

