Österreich

Mehrheit für Glyphosat-Verbot

In Österreich zeichnet sich ein generelles Verbot des Unkrautvernichters ab.

WIEN. In Österreich zeichnet sich ein Totalverbot des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat ab. Die rechtspopulistische FPÖ hat am Dienstag während einer Parlamentsdebatte ihre Zustimmung zu einem Antrag der Sozialdemokraten (SPÖ) signalisiert. Damit hätte ein Verbot die nötige Mehrheit. Es wäre das erste Glyphosat-Verbot in der EU.

Die Abstimmung wurde für den späten Nachmittag erwartet. Ein generelles Glyphosat-Verbot könnte jedoch EU-Recht widersprechen. In der EU-Pflanzenschutzverordnung ist der Einsatz des Totalherbizids noch bis Ende 2022 erlaubt. Laut Greenpeace hat die EU-Kommission aber die Möglichkeit nationaler Verbote zugesichert. Sie dürfe ihr Versprechen jetzt nicht brechen. (dpa)

