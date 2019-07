Ärzte Zeitung online, 16.07.2019 1

Krebs

Boehringer übernimmt Genfer Onko-Start-up

Boehringer Ingelheim investiert in sein Krebsportfolio.

INGELHEIM/GENF. Boehringer Ingelheim investiert in sein Krebsportfolio und übernimmt sämtliche Anteile der Schweizer Biotechfirma Amal Therapeutics, einer Ausgründung der Universität Genf. Amal entwickele therapeutische Krebsimpfstoffe, führender Kandidat sei „ATP128“ gegen Kolonkarzinom.

„Erste Tests am Menschen sollen noch in diesem Monat gestartet werden“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Der Zukauf könne einschließlich entwicklungsabhängiger Meilensteingebühren bis zu 325 Millionen Euro kosten. Zusätzlich seien bis zu 100 Millionen Euro umsatzabhängige Gebühren vereinbart worden. Boehringer ist bereits seit 2016 als Venture-Capital-Geber an Amal beteiligt. (cw)

