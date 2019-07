Ärzte Zeitung online, 23.07.2019 1

Terminsoftware

Doctolib verdoppelt Nutzerzahlen

BERLIN. Die seit 2016 in Deutschland verfügbare Terminmanagementsoftware Doctolib wird nach Zahlen des gleichnamigen, in Frankreich gegründeten Unternehmens in beiden Ländern von insgesamt 100.000 Ärzten sowie monatlich 40 Millionen Patienten verwendet – und hat damit seine Nutzerzahlen im Jahresvergleich fast verdoppelt.

Laut Mitteilung zählte die Plattform im Juli 2018 noch 55.000 Ärzte/Einrichtungen sowie 20 Millionen Patienten als Kunden. In Deutschland sei die Software derzeit in 5000 Arztpraxen sowie 56 Kliniken und MVZ installiert, die Terminbuchung nutzten monatlich zwei Millionen Besucher.

Doctolib beschäftigt 850 Mitarbeiter an 40 Standorten in Europa, deutscher Hauptsitz ist Berlin.Das Softwarekonzept des Unternehmens will medizinisches Fachpersonal von Terminmanagement- und Verwaltungstätigkeiten entlasten und Patienten den Zugang zu Gesundheitsleistungen zu erleichtern, heißt es. Daneben wolle das deutsch-französische Unternehmen sein Produktportfolio erweitern, geplant seien etwa Telemedizin-Services, Anwendungen für Online-Rezepte und Bezahl-Services. (dab)

