Veterinärmedizin

Elanco erwirbt Bayers Tierprodukte-Geschäft

LEVERKUSEN/GREENFIELD. Das US-Unternehmen Elanco übernimmt für 7,6 Milliarden Dollar die Sparte Tiergesundheit („Animal Health“) der Bayer AG. 5,3 Milliarden Dollar fließen in bar, 2,3 Milliarden in Aktien, die Bayer jedoch nicht lange halten will. Man beabsichtige, „sich zu gegebener Zeit von seinem Anteil an Elanco zu trennen“.

Der Konzern hatte im November vorigen Jahres angekündigt, seine Animal-Health-Sparte abstoßen zu wollen. Die Umsetzung komme jetzt „früher als geplant“. Mit Elanco sei vereinbart worden, dass die Mitarbeiter der Sparte in Deutschland bis 2025 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt sind. 2018 erwirtschaftete Bayer mit Tierprodukten 1,8 Milliarden Dollar. (cw)

