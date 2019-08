Ärzte Zeitung online, 31.08.2019 1

Ernährung

Hamilton will Rennen um Pflanzen-Burger gewinnen

LONDON. Als fünfmaliger Formel-1-Weltmeister weiß Lewis Hamilton, was es heißt, Erster zu sein. Nun prescht er in der Lebensmittelbranche vor und lanciert laut Mitteilung „die erste pflanzliche nachhaltige Burger-Kette ihrer Art“. Dafür arbeitet Hamilton mit der Gastronomieorganisation The Cream Group und diversen Investoren zusammen.

Grundlage für die Burger bilden Patties aus einer pflanzlichen Fleischalternative. Partner ist Beyond Meat, die in der Vergangenheit für Schlagzeilen und einen regelrechten Boom um ihr Ersatzprodukt sorgten. Neat Burger will laut einem Investor „die nicht nachhaltige Lebensmittelindustrie verändern und zu einer Triebkraft für das Gute werden.“ Die erste Filiale öffne am 2. September in London. (mu)

