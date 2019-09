Ärzte Zeitung online, 11.09.2019 1

Grünenthal steigt bei Zelltherapie ein

AACHEN/MELBOURNE. Grünenthal gibt eine weitere Allianz in Australien bekannt: Mit der an der Nasdaq notierten Mesoblast Ltd. habe man die gemeinsame Weiterentwicklung eines allogenen Zelltherapeutikums („MPC-06-ID“) gegen Rückenschmerzen infolge schwerer Bandscheibenschäden vereinbart.

Grünenthal erhalte die Vertriebsrechte in Europa und Südamerika. Die Phase II habe das Präparat aus mesenchymalen Vorläuferzellen bereits vielversprechend absolviert, heißt es. 2020 sollen Phase-III-Daten aus einer US-Studie vorliegen.

Eine bestätigende Studie für Europa werde vorbereitet. Mesoblast erhält vorab 150 Millionen Dollar. Weitere Meilensteinzahlungen könnten sich auf über eine Milliarde Dollar summieren. (cw)

