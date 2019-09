Ärzte Zeitung online, 19.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Künstliche Intelligenz

Wirtschaftsministerium prämiert Health-Start-ups

BERLIN. Drei-Health-Start-ups befinden sich unter den am Donnerstag bekanntgegebenen Gewinnern des KI-Innovationswettbewerbes des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi). Konkret handelt es sich um die Unternehmen EMPAIA (Ecosystem for Pathology Diagnostics with AI Assistance), KIKS (Künstliche Intelligenz für klinische Studien) sowie KI-Sigs (KI-Space für intelligente Gesundheitssysteme). Sie gehören zu den 16 großvolumigen Plattformprojekten aus dem KI-Innovationswettbewerb, die nun für die Teilnahme an der Umsetzungsphase nominiert sind, die Anfang 2020 beginnen soll. Am Donnerstag eröffnete das BMWi auch die Vernetzungsplattform Forum Digitale Technologien. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich