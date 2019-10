Ärzte Zeitung online, 23.10.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Brandenburg

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage im Fall Lunapharm

POTSDAM. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat gegen Vertreter des in Blankenfelde-Mahlow ansässigen Unternehmens Lunapharm Deutschland Anklage vor dem Landgericht Potsdam erhoben. Das hat die Behörde am Mittwoch mitgeteilt. Die Anklage lege der Geschäftsführerin und einem der Hauptlieferanten ihres Unternehmens, dem deutschen Betreiber einer in Griechenland ansässigen Apotheke, gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Handel mit gefälschten Arzneimitteln in 23 Fällen zur Last.

Dem dritten Angeschuldigten würden drei selbstständige Beihilfehandlungen vorgeworfen. Hinsichtlich des Vorwurfs der gewerbsmäßigen Hehlerei mit in Griechenland gestohlenen Arzneien dauerten die Ermittlungen laut Staatsanwaltschaft noch an. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich