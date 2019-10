Geburten sind Hauptgrund für Krankenhausaufenthalt

Die DEBEKA-Analyse ist aber nicht nur deshalb Unsinn, denn in ihrer Gesamtaufstellung sind die Entbindungen nur deshalb führend, weil sie nicht mit a l l e n anderen stationären Aufenthalten verglichen wurden.



In der Gesamtsumme der stationären Aufenthalte einschließlich Psychiatrie, Psychotherapie, Neurologie, Innere Medizin, interventionelle Kardiologie und interventionelle Chirurgie, aber auch Palliation sind Geburten und damit verbundene stationäre Klinikaufenthalte eindeutig in der Minderzahl.



Was wollte wohl die DEBEKA mit diesen "Fake News" erreichen?



Mf + kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund



