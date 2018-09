Ärzte Zeitung online, 21.09.2018 1

Der TI-Anschluss fällt im Praxisalltag nicht auf

Die Telematikinfrastruktur zieht unspektakulär in Arzt- und Zahnarztpraxen ein. Der Anteil der Praxen mit TI-Anschluss nimmt kontinuierlich zu. Umfragen und Stichproben zeigen: Der Betrieb läuft weitgehend normal weiter.

Von Hauke Gerlof

BERLIN. Wer derzeit in Arztpraxen geht und danach fragt, ob die Praxis bereits einen Anschluss an die Telematikinfrastruktur (TI) hat, hört immer häufiger: "Ja, wir sind drin." Und auf die Nachfrage, wie es denn läuft, kommt in der Regel nur ein Achselzucken: "Im Ablauf hat sich eigentlich nichts geändert, alles normal."

Umfragen bestätigen solche subjektiven Befunde: Eine Forsa-Umfrage im Juli kam auf rund ein Viertel der Praxen, die an die TI angeschlossen sind, ein weiteres Drittel plane den Schritt auf die Datenautobahn bereits.

CompuGroup Medical (CGM), bis vor Kurzem der einzige Anbieter von Konnektoren in Deutschland, hat unter den angeschlossenen Praxen nachgefragt, wie der Anschluss gelaufen ist, welche Qualität die Schulung durch die technischen Mitarbeiter hatte und wie jetzt der Praxisbetrieb mit TI-Anschluss aussehe.

Überwiegend störungsfrei

Die Antworten von 1678 befragten Ärzten nach Angaben von CGM:

75 Prozent der teilnehmenden Praxen berichteten, dass die Installation der Komponenten für den TI-Anschluss den Praxisbetrieb "nicht nennenswert gestört" habe. 15 Prozent sagten, der Betrieb sei gestört worden. Zehn Prozent machten keine Angaben.

79 Prozent der Teilnehmer haben geantwortet, dass das Tagesgeschäft in der Praxis im wesentlichen normal weiterlaufe. 21 Prozent verneinten dies.

Fast zwei Drittel der Arztpraxen, die sich an der Umfrage beteiligten gaben für die Schulung nach dem TI-Anschluss eine gute oder sehr gute Note. Nur 1,9 Prozent der Ärzte sahen die Qualität der Schulung als so schlecht an, dass sie die Note 4, 5 oder sogar 6 dafür vergaben.

Und fast 70 Prozent würden die Beschaffung der TI-Komponenten über CGM empfehlen, fünf Prozent würden sie nicht empfehlen.

Nur 3,4 Sekunden im Kartenleser

Der Grund für diese überwiegend positiven Antworten dürfte damit zu tun haben, dass die Alltagsvorgänge mit der Online-Anbindung der Gesundheitskarte weitgehend störungsfrei ablaufen:

Bei einer Stichprobe, die CGM im ersten Halbjahr über gut eine Million Lesevorgänge in 940 Praxen gezogen hat, zeigte sich, dass die durchschnittliche Dauer des Lesevorgangs bei 3,359 Sekunden lag und damit deutlich unterhalb des Ziels von vier Sekunden bei Steck- oder Lesevorgängen ohne Update der Versichertendaten. Der Einlesevorgang am Empfang verlängert sich damit im Regelfall im Vergleich zur Offline-Version nicht.

Das bestätigt sich auch bei der Betrachtung der Lesevorgänge, die das Ziel nicht erreicht haben: Von 852.744 Lesevorgängen ohne Update sind laut Stichprobe nur 78.671 langsamer als der Richtwert gewesen.

Probleme mit ungültigen Karten

Die Richtzeit von höchstens 7 Sekunden bei Lesevorgängen mit Update – zum Beispiel, weil sich die Adresse oder der Versichertenstatus ändert, wurde lediglich bei 5045 von 154.327 Vorgängen gerissen. Allerdings ist dabei zu bedenken, dass in gut 83.000 Fällen Kartenfehler aufgrund der Probleme mit alten G1- und G1+-Karten (siehe Beitrag unten) die Ursache für Verzögerungen waren. In diesen Fällen müssen Praxen darauf warten, dass gültige Karten nachgeliefert werden, oder auf das Ersatzverfahren zurückgreifen. Dieses Herausfiltern ungültiger Karten ist von den Kassen übrigens auch ausdrücklich gewollt.

Die gute Nachricht daraus: Bei korrekten Karten ergibt sich eine Quote von zu lange dauernden Lesevorgängen von nahe null.

