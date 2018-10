Ärzte Zeitung online, 16.10.2018 1

Biotechnologie

Chinesischer Lilly-Partner geht an die Börse

HONG KONG. Das private chinesische Biotechunternehmen Innovent Biologics könnte bei seinem Börsengang an der Hong Kong Stock Exchange bis zu 422 Millionen US-Dollar einnehmen, berichtet das Branchenportal "FirstWord Pharma". Das Bookbuilding werde voraussichtlich am 23. Oktober beginnen, der erste Handelstag der Innovent-Aktie werde vermutlich der 31. Oktober sein, heißt es in dem Bericht.

Die beabsichtigte Preisspanne (1,59 bis 1,79 US-Dollar) entspräche einer Marktbewertung von rund zwei Milliarden Dollar. Innovent konzentriert sich auf die Entwicklung von Krebsmitteln und Biosimilars. Zusammen mit Lilly arbeitet Innovent unter anderem an einem Anti-PD-L1-Antikörper (Sintilimab, in Phase III). (cw)

