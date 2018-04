Ärzte Zeitung online, 11.04.2018 1

Arzt und Patient

Urologen mit neuer App zur Patientenkommunikation

BERLIN. Für seine Mitglieder bietet der Berufsverband der Deutschen Urologen (BvDU) die "PraxisApp Urologie" an. "Die moderne PraxisApp ist einfach in der Handhabung und bietet zahlreiche praktische Einsatzmöglichkeiten von der Erinnerung an Termine bis hin zur Video-Sprechstunde", sagt BvDU-Präsident Dr. Axel Schroeder. Zu den Optionen der App zähle zum Beispiel der automatisierte Versand sowohl von Einzel- als auch von Gruppennachrichten. So könnten Patienten individuell an ihre Termine, an weitere Untersuchungen und Therapiemaßnahmen oder an die Einnahme von Medikamenten erinnert werden. Die App gibt es sowohl für das iPhone als auch für Android-Smartphone, so der BvDU. (eb).

