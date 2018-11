Ärzte Zeitung online, 13.11.2018 1

E-Health

App-Competition auf der Medica

DÜSSELDORF. Der siebte Medica App Competition geht am Messe-Mittwoch in die heiße Phase. Ab 15 Uhr starten in Halle 15 auf der Bühne des Medica Connected Healthcare Forums die Präsentationen der Finalteilnehmer.

Um bei der Jury zu punkten, kommt es nicht allein auf die App an, sondern auf eine durchdachte Gesamtlösung für den Einsatz im Patienten-, Arzt- und Klinikalltag, wie Organisator Mark Wächter erklärt: „Eine auszuzeichnende Lösung könnte beispielsweise auch eine Drohne sein, die Arzneimittel anliefert und per Smartphone gesteuert wird.“

Gesucht werden Anwendungen für Smartphones, Smart Watches, Tablets oder Virtual-Reality-Brillen. Ein Zusammenhang zu professioneller Medizintechnik sollte vorhanden sein. (maw)

