Seit wann sich die Menschen für KI interessieren

2011: Watson

In der Quizshow Jeopardy! gewinnt „Watson“, ein Computerprogramm aus dem Bereich der KI, klar gegen menschliche Mehrfachgewinner. Es wurde als Teil des DeepQA-Forschungsprojekts von IBM entwickelt und nach dem ersten Präsidenten des Unternehmens benannt. Das Programm ist angelegt, eine semantische Suchmaschine zu schaffen, die den Sinn einer in natürlicher Sprache gestellten Frage erfassen und in einer Datenbank die passenden Fakten/Antworten findet.

Einsatz in der Medizin findet Watson for Oncology, das das Fachwissen führender Onkologen Limit der Schnelligkeit von IBM Watson kombiniert, derzeit in über 200 Krankenhäusern weitweit, um bei der Suche nach der jeweils besten Therapie zu unterstützen. Allerdings gibt es auch Kritik an dem Programm, wonach z. B. 2017 der Leiter der Krebsabteilung eines Kopenhagener Krankenhauses das Experiment stoppte.

Sprachprogramme auf dem Smartphone wie Siri, Now und Cortana halten Einzug in den Alltag. Sie erkennen Sprache und reagieren darauf, in dem sie – mehr oder minder – passende Antworten und Informationen liefern.