PKV

Inter zahlt 34 Millionen Euro an Versicherte zurück

MANNHEIM. Die Kunden in Vollkostentarifen der privaten Inter-Krankenversicherung erhalten insgesamt 34 Millionen Euro Beitragsgelder für 2016 zurück. Anspruchsberechtigt seien etwa 43.100 Personen, die durchschnittliche Auszahlung pro Kopf betrage 790 Euro. In Einzelfällen würden bis zu sechs sogenannte maßgebliche Monatsbeiträge rückerstattet, heißt es. Darunter versteht die Inter die Summe aus ambulantem und zahnmedizinischen Beitragsanteil. Das entspreche in der Regel 2/3 des gesamten Monatsbeitrages.

Voraussetzung für die Rückzahlung ist, dass 2016 in der Vollversicherung keine Leistungen in Anspruch genommen wurden und das Versicherungsverhältnis bis 1. Juli dieses Jahres nicht gekündigt wurde. (cw)