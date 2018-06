Ärzte Zeitung online, 11.06.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Cebit

PKV-Anbieter nutzen für Akte IBM-Plattform

HANNOVER. Der IT-Spezialist IBM Deutschland kooperiert künftig mit den PKV-Anbietern DKV, Signal Iduna sowie Central. Das teilte IBM am Montag anlässlich der Eröffnung der diesjährigen IT-Fachmesse Cebit in Hannover mit. Die drei Assekuranzen nutzten die IBM-Gesundheitsplattform, die zunächst nur für die TK entwickelt worden war, für ihre jeweiligen E-Gesundheitsakten (eGA). Die drei PKV-eGA würden in die Apps der Krankenversicherer integriert. Die Nutzung der eGA erfolge für Versicherte optional. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich