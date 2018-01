Ärzte Zeitung online, 18.01.2018 1

Wir antworten

Haben Sie Fragen zum Online-Rollout?

Bis Ende dieses Jahres müssen Sie Ihre Praxis an die Telematikinfrastruktur angeschlossen haben, wenn Sie Honorarkürzungen vermeiden wollen. Doch auch nach der Zulassung der TI-Komponenten bleiben Fragen, die Sie sich vielleicht stellen.

Etwa: Ist jetzt der Zeitpunkt für den Einstieg gekommen? Mit welcher Förderung kann ich rechnen, wenn ich den Online-Rollout sofort mitmache – oder erst in sechs Monaten? Mit welcher Wartezeit muss ich rechnen?

Auf der Website der "Ärzte Zeitung" können Sie alle Unklarheiten mit Ihrem Namen oder auch anonym vorbringen. In Kooperation mit CGM halten wir dort den Service "Telematikinfrastruktur – Fragen und Antworten" vor. Experten werden Ihnen in kürzester Zeit Antworten geben, die dann auch in der gedruckten Ausgabe der "Ärzte Zeitung" veröffentlicht werden. (ger)

Ihre Fragen stellen Sie unter: www.aerztezeitung.de/telematik/

