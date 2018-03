Ärzte Zeitung online, 06.03.2018 1

Bayern

Mehr WGs für pflegebedürftige Senioren

MÜNCHEN. In Bayern ist die Zahl ambulant betreuter Wohngemeinschaften für pflegebedürftige Senioren erneut gestiegen. Das teilte das bayerische Gesundheits- und Pflegeministerium mit. Im Jahr 2017 habe es demnach 339 WGs gegeben, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Entsprechend lebten statt zuvor 2098 Personen nun 2364 Senioren in einer solchen Wohnform. Bei einem Teil der WGs handle es sich um Sonderformen für Senioren mit Intensivpflegebedarf oder für Demenzpatienten. Bayern fördert die Einrichtung solcher Wohngemeinschaften mit bis zu 40.000 Euro. Für 2018 stehen dafür laut Ministerin Melanie Huml (CSU) 750.000 Euro zur Verfügung. Seit 2008 seien 6,7 Millionen Euro in Senioren-WGs geflossen. (cmb)

