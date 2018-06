Ärzte Zeitung online, 28.06.2018 1

Bayern

Rettungsdienst im Fokus

MÜNCHEN. Befindet sich der bayerische Rettungsdienst in einer Krise? Die Überschreitung der Zwölf-Minuten-Frist sei in den letzten zehn Jahren um 91 Prozent gestiegen, teilt der SPD-Abgeordnete Harry Scheuenstuhl mit.

Scheuenstuhl, der auch Vorsitzender des Bayerischen Roten Kreuzes im Kreisverband Neustadt an der Aisch / Bad Winsheim ist, hat deshalb die Sachverständigenanhörung "Rettungsdienste auf Kante" initiiert. Im Innenausschuss gaben am Mittwoch Experten Auskunft zu den vier Themenkomplexen Überlastung des Rettungsdienstes, Verbesserungsmöglichkeiten zur Einhaltung der Hilfs- und Prähospitalfrist, Auswirkungen durch die Änderungen in der Krankenhausstruktur sowie Personalentwicklung im Rettungswesen. (aze)

