Ärzte Zeitung online, 09.04.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Ausbildung

Neue Krankenpflegeschule in Brandenburg

ORANIENBURG. Eine neue Krankenpflegeschule hat im brandenburgischen Landkreis Oberhavel in Oranienburg eröffnet. Die erste Klasse mit 23 Auszubildenden wurde Anfang April begrüßt.

Die Schule gehört zur AGUS Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe, die seit August 2018 unter der Trägerschaft der Oberhavel Kliniken GmbH steht.

Insgesamt können dort nach eigenen Angaben 330 Ausbildungsplätze in Pflegefachberufen angeboten werden. Durch die neue Schule habe die Ausbildung zum Krankenpfleger in der Region deutlich an Attraktivität gewonnen, da für Schüler weite Fahrtwege entfielen, ist Dr. Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken überzeugt.

Die Gründung der Schule erfolgte bereits mit Blick auf die im Jahr 2020 bevorstehende Zusammenführung der bisher getrennten Ausbildungsrichtungen Krankenpflege und Altenpflege. (ami)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich