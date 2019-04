Ärzte Zeitung online, 12.04.2019 1

Hessen

AOK-Versicherte etwas kränker als im Vorjahr

BAD HOMBURG. AOK-versicherte Arbeitnehmer in Hessen waren im vergangenen Jahr im Durchschnitt 20,6 Tage krankgeschrieben. Laut aktuellem Gesundheitsbericht der AOK Hessen ist der Krankenstand unter ihren Versicherten im Jahr 2018 von 5,5 leicht auf 5,6 Prozent angestiegen, der Bundesdurchschnitt der AOK-Versicherten lag demnach bei 5,5 Prozent.

Mit 7,4 Prozent war der Krankenstand im Februar vergangenen Jahres besonders hoch, was die Kasse auf das Erkältungs- und Grippegeschehen in den Wintermonaten zurückführt. Im Juli hingegen betrug der Wert lediglich 4,4 Prozent.

Die gesündesten Hessen verzeichnet die AOK in Darmstadt mit einem Krankenstand von 4,4 Prozent und im Main-Kinzig-Kreis mit 4,7 Prozent. Die höchsten Werte hingegen listet der Report für den Vogelsbergkreis mit 6,8 Prozent und den Schwalm-Eder-Kreis mit 6,5 Prozent auf. Grundsätzlich sei zu beobachten, dass in Mittel- und Nordhessen mehr Fehltage anfallen als in Südhessen.

Muskel- und Skeletterkrankungen liegen den Angaben zufolge mit 22,2 Prozent aller Fehltage an der Spitze. Erkrankungen der Atemwege (14,2 Prozent) und psychische Erkrankungen (11,2 Prozent) folgen auf den nächsten Plätzen. (bar)

