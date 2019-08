Ärzte Zeitung online, 12.08.2019 1

Plauen

Rettungssanitäter muss nach Attacke in Klinik

PLAUEN. Ein Rettungssanitäter ist am Samstagvormittag vor der Notaufnahme des Helios Vogtland Klinikums in Plauen im sächsischen Kreis Zwickau angegriffen und schwer verletzt worden. Ein Unbekannter habe mehrmals auf den 39-Jährigen eingeschlagen und ihn so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, teilte die Polizei in Zwickau mit.

Nach dem Angriff habe der Tatverdächtige noch einen Rettungswagen, eine Schrankenanlage und drei Außenspiegel beschädigt. Die Polizei bezifferte diesen Schaden mit rund 10.000 Euro. Das Alter des flüchtigen Mannes soll zwischen 30 und 40 Jahren liegen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls in Plauen. (sve)

