Risikokeim Klebsiella

Patientin stirbt nach Versagen von 26 Antibiotika

Der Keim Klebsiella pneumoniae wird zunehmend zum Risikokeim. Das amerikanische Seuchenabwehrzentrum CDC berichtet dazu von einer infizierten Frau, bei der 26 Antibiotika nicht gewirkt haben.

NEU-ISENBURG Die 70-jährige Patientin war im vergangenen Jahr nach einem längeren Aufenthalt in Indien in die USA zurückgekehrt. In Indien war sie bereits mehrfach im Krankenhaus, unter anderem wegen einer Oberschenkelfraktur und einer nachfolgenden Osteomyelitis der Hüfte.

In den USA wurde sie mit Zeichen einer systemischen Entzündungsreaktion, verursacht durch eine Infektion in der Hüfte ins Krankenhaus eingeliefert. Das Ergebnis der Keimdiagnostik: Es lag eine Infektion mit Klebsiella pneumoniae vor. Das Bakterium, gehört zur Gruppe der Carbapenem-resistenten Enterobakterien (CRE), das ähnlich wie MRSA-Keime Multiresistenzen aufweist.

Im Fall der 70-jährigen Patientin erwiesen sich nach Angaben der Centers for Disease Controll and Prevention (CDC) insgesamt 26 der in den USA zugelassenen Antibiotika als unwirksam. Die Frau starb letztlich an Multiorganversagen infolge einer Sepsis.

Eine eventuelle Chance hätte sie womöglich durch Behandlung mit dem Antibiotikum Fosfomycin gehabt, so das CDC. Dieses ist in den USA jedoch nur oralen Behandlung einer unkomplizierten Zystitis zugelassen. Eine intravenöse Zubereitung, wie sie bei Knocheninfektionen nötig ist, gibt es nur in anderen Ländern – unter anderem in Deutschland.

Laut CDC ist eine solch ausgeprägte Resistenzlage gegen CRE wie in diesem Fall dennoch ungewöhnlich. Von über 250 untersuchten CRE-Fällen hätte bei etwa 80 Prozent wenigstens ein Aminoglykosid-Antibiotikum gewirkt und bei fast 90 Prozent das Reserveantibiotikum Tigecyclin.

Das CDC nehmen allerdings diesen Fall zum Anlass, nochmals zu betonen, wie wichtig eine Isolierung von Patienten mit CRE-Infektion ist, um eine Verbreitung resistenter Keime zu unterbinden.

Erst vor Kurzem hat auch das Europäische Präventionszentrum ECD vor einer Zunahme gefährlicher Resistenzen gewarnt, wie die FAZ berichtet. Dabei wurde auch explizit auf die Gefahren durch den Atemwegskeim Klebsiella pneumoniae hingewiesen. (run)

