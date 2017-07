Medikamente auch einmal beherzt absetzen!

Es gab mal eine gute Therapietradition von Beobachten und Abwarten - und dazu gehörte die Gepflogenheit der Medikamentenpause am Wochenende. Ich selbst bin als wis. Assistenzarzt an einer namhaften Medizinische Uni Klinik noch in dieser Gepflogenheit erzogen worden. Diese Therapiepause betraf besonders Digitalis´ und Diuretica -- deren therapeutische Breite schmal sein kann-- und die durch eine Wochenendpause an Therapie- sicherheit gewinnen. M.E. eine gute Therapietradition die leichtsinnig aufgegeben worden ist. Ihr Artikel ermuntert zur Rückbesinnung.Joh.Eberhard Grütte , Dr.med.