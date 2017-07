Sport im Alter schützt vielleicht vor Demenz

Meine Vor-Kommentatorin Maren Reed hat völlig Recht, wenn sie körperliche und geistige Gesundheit als multifaktorielles Geschehen und definierbaren Zustand benennt!Natürlich mögen unsere biomedizinischen Forscher immer wieder spezielle Einzel-Untersuchungen durchführen, um organische Bausteine (Meßwerte) für unser komplexes Gesundheits-Profil zu gewinnen.Durch gesundheitliche Aufklärung gehört es aber schon zum Allgemeinwissen, dass jeder, der ein Leben lang von früher Jugend an, bis in´s Rentenalter sich sportlich -mit ausgleichender Bewegung zum schulischen oder beruflichen Alltagstrott- fit gehalten hat, die physisch und psychisch umfassenden Segnungen körperlicher Aktivität und ausgewogener Ernährung ernten kann.Bei ü 70 Jährigen -vor Eintritt in´s sog. "Greisenalter"- korreliert offensichtlich die geistige Frische, gepaart mit körperlicher Fitness, auch noch mit sexuellem Verlangen, resp. Potenz; als zusätzlicher Antrieb für ein erfülltes langes Leben.Dr. med. vet. Horst Grünwoldt, Rostock zum Beitrag »



Die Knochensubstanz braucht es zum Erhalt, zum einen, sonst wird ab ca. 30 die dichte immer weniger. Die Gelenke zur Stabilisation, der Rücken auch. Für positive Wirkungen bei und nach Krebs ist es nachgewiesen. Bei Diabetes etc.

Und was passiert? Sportunterricht an Schulen fällt immer häufger aus, Sportvereine sind für manche zu teuer .... Man sollte früh beginnen und die Begeisterung wecken - an Bewegung allgemein. Man sollte sich mal von der einseitigen Betrachtung lösen ... Sport und Bewegung, vor allem Muskeltraining, gehört zur Gesundheit allgemein - nicht nur zur Demenzprävention, zum Abnehmen oder sonst was.Die Knochensubstanz braucht es zum Erhalt, zum einen, sonst wird ab ca. 30 die dichte immer weniger. Die Gelenke zur Stabilisation, der Rücken auch. Für positive Wirkungen bei und nach Krebs ist es nachgewiesen. Bei Diabetes etc.Und was passiert? Sportunterricht an Schulen fällt immer häufger aus, Sportvereine sind für manche zu teuer .... Man sollte früh beginnen und die Begeisterung wecken - an Bewegung allgemein.