UNICEF

Fast jedes 7. Kind atmet giftige Luft

Ist saubere Luft Luxus? Laut einer UNICEF-Studie atmen die meisten Kinder auf der Welt verschmutzte Atemluft.

Viel Kinder leiden weltweit an verschmutzter Luft, vor allem in Asien und Afrika. © dpa

NEW YORK. 300.000 Kinder leben in Gebieten mit stark verunreinigter Luft. Das ist nahezu jedes siebte Kind auf der Welt, so die Kinderschutzorganisation UNICEF.

Nur wenige Kinder atmen überhaupt sauberen Sauer- und Stickstoff, wie er nach WHO-Richtlinien definiert ist. Insgesamt zwei Milliarden Jungen und Mädchen leider unter leicht bis stark verschmutzter Atemluft. Die meisten Betroffenen leben in Südasien und Afrika.

"Luftverschmutzung ist eine der Hauptursachen für den Tod von circa 600.000 Kindern unter fünf Jahren jedes Jahr und bedroht täglich das Leben und die Zukunft weiterer Millionen Menschen", sagt UNICEF-Direktor Anthony Lake.

Für die Studie "Clear the Air for Children" hat Unicef Satellitenbilder nach Außenluftverschmutzung analysiert und mit WHO-Luftrichtlinien vergliechen. (eb)

