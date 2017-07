Ärzte Zeitung online, 18.07.2017 1

Ophthalmologie

Britin hatte 27 Kontaktlinsen in ihrer Augenhöhle

SOLIHULL. Als sich eine 67-Jährige zur Op eines Grauen Stars in einer Klinik bei Birmingham vorstellte, entdeckten die Ärzte eine "bläuliche Masse" in der Augenhöhle, die sich als 17 Kontaktlinsen entpuppten; später seien noch zehn weitere aufgetaucht, so das "British Medical Journal" (2017; 358: j2783). Die Frau habe 35 Jahre Monatslinsen benutzt. Beschwerden habe sie auf Alter und trockene Augen zurückgeführt. (dpa)

