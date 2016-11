Ärzte Zeitung, 25.11.2016 1

Geriatrie

Handbuch zur Erfassung von Lebensqualität

LEIPZIG. Ältere Menschen mit beginnender Demenz beurteilen die eigene Lebensqualität insgesamt schlechter als gesunde. Das haben Psychologen der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig in einer bundesweiten Befragung herausgefunden.

Die Ergebnisse bilden die Normwerte für ein neuerschienenes Handbuch, mit dessen Hilfe Praktiker und Forscher die subjektive Lebensqualität von Senioren messen können, teilt die Uni Leipzig mit.

Was Menschen im Alter wichtig ist und Lebensqualität verspricht, erfasst ein Fragebogen, der unter der Schirmherrschaft der WHO entwickelt wurde. Er trägt die Bezeichnung WHOQOL-OLD – das steht für WHO Quality of Life für Menschen ab 60 Jahren.

Die Einschätzung von Behandlungsergebnissen und das Abwägen von Therapieoptionen muss sich gerade für alte Menschen mehr an der Lebensqualität orientieren, heißt es in der Mitteilung. Das Handbuch enthält zudem Hinweise zur Anwendung des Fragebogens sowie Referenzwerte aus einer Studie zur Validierung des Instruments. (eb)

