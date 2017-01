Widerstand ist nicht zwecklos: Gewichte heben gegen Demenz

Es ging ausschließlich um "mild cognitive impairment" (MCI), ein Indiz für eine Fülle von neuropathologischen Erkrankungen und Symptomentwicklungen wie cerebrovaskuläre Insuffizienz, cerebrale Atherosklerose, Morbus Parkinson, frontotemporale Demenz (Morbus Pick), Levy-Körperchen-Demenz, Morbus Alzheimer, senile Demenz, nutritiv-toxische Enzephalopathie etc.



Aber auch das Autorenteam selbst nimmt es mit der Logik nicht so genau, wenn in ihrem Abstract unter Ergebnisse ["Results"] formuliert wird: Größere geringere Körperkraft vermittelt signifikant den Effekt des progressiven Widerstands-Trainings auf die Alzheimer-Erkrankungs-Erfassungs-Skala als kognitive Subskala Verbesserungen...

["Greater lower body strength significantly mediated the effect of PRT (progressive resistance training) on ADAS-Cog (Alzheimer's Disease Assessment Scale–cognitive subscale) improvements..."]



Alles klar, oder?



Mf + kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund "Gewichte heben gegen Demenz", war eben n i c h t die Schlussfolgerung von "Mediation of Cognitive Function Improvements by Strength Gains After Resistance Training in Older Adults with Mild Cognitive Impairment: Outcomes of the Study of Mental and Resistance Training" von Yorgi Mavros et al.Es ging ausschließlich um "mild cognitive impairment" (MCI), ein Indiz für eine Fülle von neuropathologischen Erkrankungen und Symptomentwicklungen wie cerebrovaskuläre Insuffizienz, cerebrale Atherosklerose, Morbus Parkinson, frontotemporale Demenz (Morbus Pick), Levy-Körperchen-Demenz, Morbus Alzheimer, senile Demenz, nutritiv-toxische Enzephalopathie etc.Aber auch das Autorenteam selbst nimmt es mit der Logik nicht so genau, wenn in ihrem Abstract unter Ergebnisse ["Results"] formuliert wird: Größere geringere Körperkraft vermittelt signifikant den Effekt des progressiven Widerstands-Trainings auf die Alzheimer-Erkrankungs-Erfassungs-Skala als kognitive Subskala Verbesserungen...["Greater lower body strength significantly mediated the effect of PRT (progressive resistance training) on ADAS-Cog (Alzheimer's Disease Assessment Scale–cognitive subscale) improvements..."]Alles klar, oder?Mf + kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund zum Beitrag »