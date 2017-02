Ärzte Zeitung, 10.02.2017 1

Alzheimer-Forschung

Ratgeber gibt Überblick zu Demenz

DÜSSELDORF. Was ist eine Demenz? Wie unterscheidet sie sich von der altersbedingten Vergesslichkeit? Antworten gibt es in dem Ratgeber "Die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzen" der Alzheimer Forschung Initiative (AFI). Risikofaktoren, Symptome, Diagnose und Therapie verschiedener Demenz-Formen werden kompakt und verständlich erläutert, so die AFI. (eb)

Der Ratgeber ist erhältlich auf: www.alzheimer-forschung.de