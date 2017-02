Ärzte Zeitung online, 22.02.2017 1

Mehr Studienteilnehmer

Prävention von Typ-1-Diabetes mit Insulin

MÜNCHEN. 2015 wurde in Bayern die erste bevölkerungsweite Früherkennungsuntersuchung für Typ- 1-Diabetes gestartet (Fr1da-Studie). Alle Drei- bis Fünfjährigen des Landes können teilnehmen.

Diabetes-Frühstadien wurden bisher bei vier von 1000 untersuchten Kindern entdeckt. Diese können an der Fr1da-Insulin-Interventions-Studie teilnehmen. Darin wird geprüft, ob die Prävention mit oralem Insulinpulver vor der Manifestation der symptomatischen Erkrankung schützt. Die Teilnehmerzahl dieser Studie wurde jetzt von 62 auf 220 erhöht, meldet das Institut für Diabetesforschung am Helmholtz Zentrum München. Ähnlich wie bei einer Desensibilisierung soll das Immunsystem über den Magen-Darm-Trakt mit Insulin konfrontiert und so eine schützende, insulinspezifische Immunantwort hervorgerufen werden. Die Forscher hoffen, damit die Entstehung des symptomatischen Typ-1-Diabetes verhindern zu können. Erfolgversprechende Daten zur präventiven Therapie mit oralem Insulin gibt es aus der Pilotstudie Pre-POINT.. (eb)