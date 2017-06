Ärzte Zeitung online, 06.06.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Deutsche Diabetes Gesellschaft

DDG-Chef Müller-Wieland setzt auf Digitalisierung

BERLIN. Professor Dirk Müller-Wieland ist ab sofort neuer Präsident der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG). Der Diabetologe folgt auf Professor Baptist Gallwitz, der als Past-Präsident im Vorstand weiterhin aktiv sein wird. Müller-Wieland übernimmt die Präsidentschaft bis 2019 und will vor allem eine verantwortungsbewusste Digitalisierung in der Diabetologie vorantreiben, teilt die DDG mit.

Unter dem scheidenden Präsidenten Baptist Gallwitz sei es der DDG gelungen, sich deutlich stärker in der Gesundheitspolitik zu positionieren – unter anderem mit dem Ziel, die Expertise der DDG früh in die Entscheidungsprozesse des GBA einzubringen, um die bestmögliche therapeutische Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. Zudem setzte sich Gallwitz erfolgreich für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ein: Unter seiner Ägide hat die DDG zum Beispiel das Kontingent an Reisestipendien für ihre Kongresse erheblich aufgestockt und begleitende Mentoren-Programme entwickelt, bei denen die Mitglieder des DDG-Vorstandes sich intensiv um die Stipendiaten kümmern. Ein weiteres wichtiges Anliegen war ihm, wirkungsvolle Präventionsmaßnahmen in der Gesellschaft zu verankern und mit allen Diabetesverbänden eine gemeinsame Strategie für die Diabetologie bis 2025 zu entwickeln, teilt die DDG mit.

Der neue DDG-Präsident Dirk Müller-Wieland will an die Schwerpunkte seines Amtsvorgängers anknüpfen und sie fortführen. So wird er sich unter anderem in der Gesundheitspolitik weiterhin dafür einsetzen, dass die wissenschaftlichen Fachgesellschaften – darunter die DDG – bei der Formulierung des medizinischen Standards strukturiert eingebunden werden. "Zudem ist mit Blick auf klinische Forschung und ärztlichen Nachwuchs wichtig, die derzeit deutschlandweit noch acht verbliebenen klinischen Lehrstühle für Diabetologie aufzustocken, auch um die künftige klinische Versorgung der Patienten mit der chronischen Volkskrankheit Diabetes sicherzustellen", wird Müller-Wieland in der Mitteilung der DDG zitiert. Darüber hinaus möchte Müller-Wieland einen neuen Fokus auf das Thema Digitalisierung legen und "diese als Chance zur Gestaltung einer ‚menschlicheren‘ Medizin verstehen". Die Chancen der Digitalisierung per App, Telemedizin und Co. bestünden unter anderem in einer flächendeckenden Versorgung von hoher Qualität, größerer Flexibilität sowie dank ärztlicher Entlastung durch digitale Entscheidungshilfen in einer Stärkung der "Sprechenden Medizin". Hierzu müsste Vertrauen in die technologischen Entwicklungen geschaffen werden, so Müller-Wieland weiter, "unter anderem durch einen wirklich flächendeckenden Netzausbau, geregelte Datensicherheit und Erläuterung des Nutzens großen Datenmengen – der Big Data – für die Forschung und personalisierte Medizin". Um den neuen Präsidenten bei seinem Vorhaben zu unterstützen, hat die DDG die "Task Force Digitalisierung" gegründet.Müller-Wieland ist seit 2016 an der I. Medizinischen Klinik des Uniklinikums der RWTH Aachen tätig und koordiniert das klinische Studienzentrum. (eb)