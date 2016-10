Ärzte Zeitung online, 26.10.2016 1

Herzstiftung

Bundesweite "Herzwochen" starten im November

FRANKFURT / MAIN. Am 1. November starten unter dem Motto "Herz unter Stress" die bundesweiten Herzwochen. In über 1000 kostenfreien Veranstaltungen informieren Herzspezialisten in Kliniken und Herzzentren bis zum 30. November.

Interessierte über die wichtigsten Risikokrankheiten für Herz-Kreislauf-Leiden wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen sowie deren Entstehung, teilt die Deutsche Herzstiftung mit. (eb)

Weitere Informationen und Veranstaltungskalender unter www.herzstiftung.de/herzwochen.html