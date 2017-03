Ärzte Zeitung online, 23.03.2017 1

Deutsche Herzstiftung

Aktualisierter Notfallausweis verfügbar

FRANKFURT / MAIN. Die Deutsche Herzstiftung hat ihren Notfallausweis für Herzpatienten aktualisiert. Der Ausweis wurde den gegenwärtigen Anforderungen in Kliniken und Praxen hinsichtlich neuer Gerinnungshemmer und Implantate (Klappenersatz, Gefäßstütze/Stent, implantierbarer Defibrillator) angepasst und kann kostenfrei angefordert werden, teilt die Stiftung mit. Sie rät Patienten, einen solchen Ausweis immer im Geldbeutel dabeizuhaben. Der Ausweis eigne sich gut für den Auslandsaufenthalt, weil er in Deutsch und in Englisch abgefasst ist. (eb)

Bestellung: www.herzstiftung.de/notfallausweis, per Tel. unter : 069 955128400 und per E-Mail unter: bestellung@herzstiftung.de (Stichwort: Notfallausweis)