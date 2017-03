Ärzte Zeitung online, 30.03.2017 1

US-Studie

Mit Pokémon Go Schutz für Herz und Hirn

DURHAM. Spieler der Smartphone-App Pokémon Go laufen pro Tag fast 2000 Schritte mehr als vorher, meldet die American Heart Association auf ihrer Website. Bei übergewichtigen oder körperlich sonst wenig aktiven Spielern sind es sogar 3000 zusätzliche Schritte am Tag. Das geht aus einer Studie der Duke University in Durham / North Carolina hervor, an der 167 Nutzer im Juni und Juli 2016 teilnahmen. Die zusätzliche körperliche Aktivität reduziere das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko bei Hochrisiko-Personen Studien zufolge um acht Prozent, wird Hanzhang Xu von der Duke University in der Mitteilung zitiert. "Besonders Menschen, die einen sitzenden Lebensstil pflegen, werden durch solche Spiele zu mehr Bewegung angeregt." (mmr)