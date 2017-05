Ärzte Zeitung online, 29.05.2017 1

Cholesterin-Messwochen

Lipidmessung: Jetzt mitmachen!

Im Juni gibt es erneut die Lipid-Messwochen. Arztpraxen können ein kostenfreies Service-Messpaket anfordern, mit dem sie Cholesterinwerte direkt in der Praxis bestimmen können.

FRANKFURT AM MAIN. Im Juni 2017 finden erneut bundesweit die gemeinsam von Sanofi und Partnern initiierten Lipid-Messwochen statt. Rund um den "Tag des Cholesterins" am 23. Juni 2017 können sich interessierte Arztpraxen beteiligen und ihren Patienten einen Tag lang Cholesterinwert-Messungen anbieten.

Hierzu stellt das Unternehmen ein kostenloses "Service-Messpaket" zur Verfügung, das unter anderem ein Cholesterinwert-Messgerät mit entsprechendem Labormaterial für die Messung vor Ort sowie Informationsmaterial für die Patienten enthält. Die Lipid-Messwochen finden das zweite Mal statt. Ziel ist es, kardiovaskuläre Hochrisikopatienten möglichst früh zu identifizieren, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Denn erhöhte LDL-Cholesterin-Werte gelten als Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diese sind mit 40 Prozent aller Sterbefälle noch immer die häufigste Todesursache in Deutschland.

Die aktuellen ESC/EAS-Leitlinien empfehlen für Patienten mit hohem kardiovaskulären Risiko einen LDL-C-Zielwert von < 100 mg / dl (< 2,6 mmol / l) sowie für Patienten mit sehr hohem Risiko einen LDL-C-Zielwert von < 70 mg / dl (< 1,8 mmol / l).

Alternativ wird empfohlen, den LDL-C-Wert bei Patienten mit hohem Risiko um mindestens 50 Prozent zu reduzieren, sofern der Ausgangswert therapienaiv zwischen 100 und 200 mg / dl (2,6 und 5,2 mmol / l) liegt. Auch bei Patienten mit sehr hohem Risiko sollte alternativ eine Reduktion des LDL-C-Wertes um 50 Prozent stattfinden, wenn der Ausgangswert therapienaiv zwischen 70 und 135 mg / dl (1,8 und 3,5 mmol / l) liegt.

Eine mögliche Ursache erhöhter LDL-Cholesterin-Werte ist die familiäre Hypercholesterinämie. Die Prävalenz für die FH liegt bei rund 1:200 bis 1:500, wird in Deutschland jedoch schätzungsweise nur bei ein bis zehn Prozent der Betroffenen diagnost ziert.Auch hier will die Initiative ansetzen, denn Betroffene haben unbehandelt ein 20-fach erhöhtes Risiko, eine koronare Herzkrankheit zu entwickeln.Partner der Lipid-Messwochen sind die D•A•CH-Gesellschaft zur Prävention von Herz-Kreislauf Erkrankungen e. V., deren Modellprojekt "CaRe High" (Kaska-denscreening auf familiäre Hypercholesterinämie und Erstellung eines Patientenregisters), die "Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga) e. V.", die "Patientenorganisation für Patienten mit Familiärer Hypercho-lesterinämie oder anderen genetischen Fettstoffwechselstörungen (CholCo e. V.), der Springer Medizin Verlag sowie Sanofi in Deutschland.(eb)

