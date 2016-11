Ärzte Zeitung, 16.11.2016 1

Nahrungsergänzung

Thymuspeptide unterstützen das Immunsystem

HAMBURG. Die Thymusdrüse und die von ihr gebildeten Thymuspeptide sind wichtig für das Immunsystem. Untersucht wurden bisher Thymuspeptide unter anderen zur Proliferation und Differenzierung von T-Lymphozyten, zur Entwicklung einer Immuntoleranz gegenüber körpereigenem Gewebe, zur Förderung der Phagozytose, bei der Sekretion von biologisch aktiven Polypeptiden, Zytokinen und Wachstumsfaktoren oder bei der Modulierung von neuroimmunologischen Vorgängen.

Für ein funktionstüchtiges Immunsystem bedeutsam sind Vitamine, ebenso Zink und Selen, teilt das Unternehmen Strathmann mit. Das Spurenelement unterstützt den Körper, oxidativen Stress abzubauen. Selen ist Bestandteil eines wichtigen Enzyms, das freie Radikale abfängt. Zusammen mit Thymuspeptiden sind Zink und Selen in dem Nahrungsergänzungsmittel Thym-Uvocal® plus enthalten. Die essenziellen Spurenelemente können das Immunsystem sinnvoll unterstützen. Das sei vor allem dann sinnvoll, wenn die Abwehrkräfte im Alter schwächer werden oder wenn sie in Belastungssituationen besonders gefordert seien. (eb)