Reisemedizin

Die Ross River-Krankheit tritt in Australien gehäuft auf

DÜSSELDORF. In Australien häufen sich Fälle von Ross River-Krankheit, berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin. So wurden im Bundesstaat Victoria seit Januar 1330 Infektionen registriert – die höchsten Fallzahlen der letzten zehn Jahre.

Im Mittel gibt es dort 252 Fälle pro Jahr. Betroffen sind auch die Touristen-Regionen an der Surf Coast. Im benachbarten Bundesstaat New South Wales haben die Fallzahlen ebenfalls stark zugenommen. Seit Januar wurden dort 775 Infektionen gemeldet. Infolge saisonunüblicher Niederschläge sind im Bundesstaat Western Australia die Fallzahlen in diesem Jahr ebenfalls stark gestiegen (378 Erkrankungen). Die Infektion wird durch Stechmücken übertragen, guter Mückenschutz beugt vor. (eb)