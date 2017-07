Bis Jahresende rund 600.000 Cholera-Fälle im Jemen befürchtet

Auch im Jemen, -wie in jedem Dritteweltland-, müßten doch inzwischen Basis-Gesundheits-Dienste flächendeckend als sog. health-points oder Infermeries in landesweiter Verteilung vorhanden sein.

Und für die Behandlung Cholera-Kranker braucht es ja in der Ersten Hilfe nicht mehr als bakterien-gefiltertes Wasser, um die berühmte heilsame Kochsalz-Zucker-Trinklösung lokal herzustellen...

Dafür müßten doch die WHO und die reichen Länder der Weltgemeinschaft, eigentlich schon präventiv und relativ billig sorgen können.

Letztlich bleibt die Cholera-Prophylaxe seit unserem ruhmreichen Robert Koch immer eine infrastrukturelle Frage mangelnder Trinkwasser- und Abwasser-Hygiene!

Zivilisatorisch ist es eine menschliche Schande, dass im 21. Jahrhundert immer noch Cholera-Opfer in so großer Zahl zu beklagen sind!

Dr. med. vet. Horst Grünwoldt, Rostock