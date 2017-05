Ärzte Zeitung online, 02.05.2017 1

Forschung

Wie Coronaviren ihre Wirtszellen umprogrammieren

Forscher identifizieren epigenetische Kontrollmechanismen der Genantwort der Wirtszelle bei Infektionen mit dem Coronavirus 229E.

GIESSEN. Coronaviren können sich durch ihr großes Genom, das größte bekannte Genom aller RNA-Viren, vielfältig und schnell an neue Situationen anpassen. Wie bewerkstelligen die Coronaviren es, den zellulären Stoffwechsel so umzuprogrammieren, dass neue infektiöse Viruspartikel produziert werden? Ein Forscherteam hat nun die Genantwort der Wirtszelle und ihre epigenetischen Kontrollmechanismen entschlüsselt, teilt die Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) mit.

Um besser zu verstehen, wie ein im Zytoplasma replizierendes Virus, wie das in der Studie untersuchte Coronavirus 229E, so umfassend die Genomfunktionen einer Wirtszelle beeinflussen kann, kartierten die Wissenschaftler fünf epigenetische "Fingerabdrücke" der DNA-Hüllproteine, den Histonen (PLoS Pathog 13: e1006286). "Wir haben über tausend durch Coronaviren aktivierte DNA-Elemente, sogenannte Enhancer, gefunden, die ein eigenes Muster bilden und offenbar dafür sorgen, dass nur ganz bestimmte Gene des Zellstoffwechsels so aktiviert werden, dass sie dem Virus nützen. Gleichzeitig werden andere DNA Bereiche im Zellkern abgeschaltet oder ihre Aktivität gedämpft – offenbar um Genprodukte, die die Zellen schützen oder andere Immunzellen anlocken könnten, zu blockieren", wird Marek Bartkuhn, Genetiker und Bioinformatiker an der JLU, in der Mitteilung zitiert. Coronaviren führten also zu einer genomweiten Reprogrammierung von Funktionen im Zellkern.

In einem weiteren Ansatz unterbrachen die Forscher die Signalwege, die zur Aktivierung des Transkriptionsfaktors NF-κB, einem zentralen genetischen Schalter von Immunvorgängen, führen und untersuchten die Konsequenzen sowohl für die Virusreplikation als auch für die Wirtszellfunktionen. So haben sie zeigen können, dass Coronaviren die Aktivität dieses Faktors deutlich hemmen – wodurch eine mögliche Abwehrreaktion der Wirtszelle abgeschwächt wird –, aber nicht komplett aufheben. Dadurch bleiben bestimmte Zellfunktionen noch erhalten, die das Virus offenbar braucht.

"Wir haben im Rahmen dieser Untersuchungen einerseits besser verstanden, wie ein Coronavirus mechanistisch funktioniert", so Studienleiter Professor Michael Kracht. "Zum anderen haben wir mit Hilfe von pharmakologischen Substanzen und neuen genetischen Methoden wie der RNA-Interferenz und der Genschere Crispr / Cas9 auch Wege gefunden, die Coronavirus-spezifischen Gene gezielt zu hemmen."

Die Wissenschaftler hoffen, dass man in Zukunft das Ausmaß der Zellschädigung bei einer Coronavirus-Infektion anhand der Gensignatur voraussagen und dann mit Medikamenten, die im Zellkern angreifen, die weitere Aktivierung dieser Gene verhindern kann.(eb)