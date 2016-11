Ärzte Zeitung, 08.11.2016 1

Virus-Mutation

Ebola hat sich an Menschen angepasst

NOTTINGHAM. Mutationen haben offenbar während der Ebola-Epidemie in Westafrika die Kontagiosität des Virus für Menschen erhöht, berichten Forscher um Professor Jonathan Ball von der englischen Universität in Nottingham (Cell 2016; 167: 1079). Sie haben Viren von Patienten der Epidemie analysiert. Dabei fanden sie eine Mutation, die die Fähigkeit des Erregers verbessert, sich an Zellrezeptoren von Menschen und anderen Primaten zu binden. Die Mutation könnte das große Ausmaß des Ausbruchs von 2013 bis 2016 zum Teil erklären. (eis)