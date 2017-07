Ärzte Zeitung online, 14.07.2017 1

Infektionen

In Europa mehr Erkrankungen mit Hepatitis E

STOCKHOLM. Die Zahl der gemeldeten Hepatitis-E-Virus-Infektionen ist in Europa von 2005 bis 2015 um mehr als das Zehnfache angestiegen, und zwar von 514 auf 5617, berichtet die Europäische Seuchenbehörde ECDC. In Deutschland wurden letztes Jahr 1993 Erkrankungen an das RKI gemeldet. Gründe für den Anstieg könnten gesteigerte Aufmerksamkeit, aber auch die Ernährung sein. Das HEV wird in Europa hauptsächlich über nicht durchgegartes Schweinefleisch und Schweineleber übertragen. (eis)

