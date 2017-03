Ärzte Zeitung online, 08.03.2017 1

Grippe-Welle

Weniger Infekte, weniger Influenza

BERLIN. Die Grippewelle hält an, ist aber deutlich zurückgegangen, berichtet die AG Influenza am Robert Koch-Institut. So wurde die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) in der Woche bis zum 3. März (9. KW) von "deutlich erhöht" auf "geringfügig erhöht" zurückgestuft. Auch der Anteil von ARE-Patienten mit Influenza-Nachweis ist gesunken: von 42 Prozent in der 8. KW auf 32 Prozent in der 9. KW. (eis)