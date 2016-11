Ärzte Zeitung, 22.11.2016 1

Salmonellen

Vorsicht bei abgepacktem Salat

LEICESTER. Salmonellen vermehren sich in abgepacktem Salat wohl besonders gut und werden mit der Zeit sogar gefährlicher, teilt "BBC News" mit. Forscher gehen davon aus, dass die Feuchtigkeit in den Plastikbeuteln in Kombination mit den austretenden Zuckern, Proteinen und Mineralstoffen aus den geschnittenen Salatblättern einen guten Nährboden für die Bakterien liefert – und dies sogar, wenn der Salat im Kühlschrank gelagert wird. (grz)