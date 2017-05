Ärzte Zeitung online, 10.05.2017 1

Infektionen

Besonders viele Masernfälle in Nordrhein-Westfalen

NEU-ISENBURG. Die Masernausbrüche in Deutschland halten weiter an, berichtet der "Impfbrief online". So wurden dieses Jahr bis zum 3. Mai bereits 504 Fälle an das Robert Koch-Institut gemeldet. Im gesamten Jahr 2016 waren es nur 325 Erkrankungen. Die meisten Fälle (nach Wohnort des Patienten, nicht nach Infektionsort) gab es in Nordrhein-Westfalen (260), Hessen (63), Sachsen (54), Berlin und Baden-Württemberg (je 37). Deutschland hat sich gegenüber der WHO dazu verpflichtet, die Masern zu eliminieren. Dazu muss die Inzidenz unter 1 Fall pro 1 Million Einwohner liegen (weniger als 80 Fälle jährlich). (eis)