Toskana

Wieder zwei Tote mit Meningokokken-Meningitis

DÜSSELDORF. In der Toskana gibt es weitere Fälle von Meningokokken-Meningitis: Ende November sind eine 44-Jährige aus Florenz und eine 64-Jährige aus Viareggio an den Folgen der Infektion gestorben, berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin. Anfang November war bereits eine 9-Jährige in Pisa erkrankt.

2016 wurden in der Toskana 35 Fälle registriert, 8 Menschen sind gestorben. Bereits 2015 wurden ungewöhnlich viele Infektionen in der Region gemeldet. Als Erreger wurden Meningokokken der Serogruppe C identifiziert.

Impfkampagnen für Jugendliche und Erwachsene wurden durchgeführt. Eine offizielle Impfempfehlung für Touristen gibt es nicht. Bei Reisenden in die Region kann die Impfung aber erwogen werden. (eis)

In jeder Kinderklinik in D werden mindestens 1-2 Patienten laufend wegen dieser Krankheitsentität behandelt bzw. stationär aufgenommen.



Mf + kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund wurden laut Statistischem Bundesamt unter www.destatis.de 2014 (aktuellere Zahlen gibt es nicht) insgesamt 30 Meningokokkeninfektionen (männlich 11, weiblich 19) mit Todesfolge gemeldet.In jeder Kinderklinik in D werden mindestens 1-2 Patienten laufend wegen dieser Krankheitsentität behandelt bzw. stationär aufgenommen.Mf + kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund zum Beitrag »