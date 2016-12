Ärzte Zeitung, 09.12.2016 1

Felix Burda Award 2017 ausgeschrieben

Noch bis Anfang Januar 2017 können sich Projekte für die Darmkrebsprävention in Deutschland um den Felix Burda Award bewerben.

MÜNCHEN. Die Felix Burda Stiftung verleiht am Sonntag, den 14. Mai 2017 zum 15. Mal die Felix Burda Awards. Bewerben können sich noch bis zum 9. Januar 2017 Mediziner, Wissenschaftler, engagierte Privatpersonen, sowie Organisationen und Unternehmen, die im Jahr 2016 Projekte für die Darmkrebsprävention in Deutschland umgesetzt haben.

In den drei Kategorien "Engagement des Jahres", "Betriebliche Prävention" und "Medizin & Wissenschaft" werde eine unabhängige Expertenjury die jeweiligen Preisträger ermitteln, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung.

Erstmals können sich in zuletzt genannter Kategorie auch Projekte aus dem europäischen Ausland bewerben, deren Erkenntnisse einen Nutzen für die Darmkrebsvorsorge in Deutschland haben. Diese Bewerbungen können auch in englischer Sprache eingereicht werden.

Ausschreibungsunterlagen und Teilnahmebedingungen unter: www.felix-burda-award.de