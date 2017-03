Ärzte Zeitung online, 24.03.2017 1

Patientenportal

Initiative klärt über familiäres Krebsrisiko auf

ULM. Im Rahmen der Initiative Familiärer Darmkrebs stellen die niedergelassenen Magen-Darm-Ärzte Informationen auf dem Patientenportal www.magen-darm-aerzte.de zur Verfügung. Interessierte können sich unter anderem informieren, ob sie zur Risikogruppe gehören. Flyer zum Download bieten Infos für Darmkrebspatienten und ihre Angehörigen. "Wir werden die Patienten in unseren Praxen verstärkt auf das familiäre Risiko bei Darmkrebs hinweisen und appellieren dabei auch an deren Verantwortung gegenüber ihren Eltern, Geschwistern und Kindern. Sie müssen die Information über das nicht zu unterschätzende Risiko weitertragen.", wird die Sprecherin des Berufsverbands Niedergelassener Gastroenterologen Deutschland, Dr. Dagmar Mainz, in der Mitteilung des Verbands zitiert. (eb)