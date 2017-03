Ärzte Zeitung online, 24.03.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Felix Burda Stiftung

Erklärvideo – Wie funktioniert Darmkrebsvorsorge?

MÜNCHEN. In 2 Minuten und 18 Sekunden beantworten Allgemeinärztin Dr. Nicola Fritz und Gastroenterologe Dr. Martin Held im neuen Erklärvideo der Felix Burda Stiftung die wichtigsten Fragen zur Darmkrebsvorsorge. Unterstützt werden Sie dabei von Comic-Helden, mit denen sie gemeinsam folgende Fragen beantworten: Warum sollte man über das Thema Darmkrebsvorsorge nachdenken? Wer sollte das machen? Welche Angebote gibt es? Wann sollte man zum Arzt und Wie läuft die Untersuchung ab? Mit dem Clip will die Stiftung eine weitere Möglichkeit bieten, ganz einfach mit dem Thema Darmkrebsvorsorge in Berührung zu kommen. (eb)

Mehr Informationen finden Sie auf www.felix-burda-stiftung.de